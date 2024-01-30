Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.01.2024 23:15

Miçotakis: Türkiye çok önemli bir savunma sanayii ihracatına sahip

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye çok önemli bir savunma sanayii ihracatına sahip. Öte yandan biz ise hala geçmişin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.

Miçotakis: Türkiye çok önemli bir savunma sanayii ihracatına sahip
[Fotograf: AA]

Yunanistan'da yayın yapan SKAI FM'e konuşan Miçotakis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'ın ABD'den F-35 satın alma talebine Washington'ın sıcak baktığını hatırlatan Miçotakis, ABD'nin İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi (EDA) Programı kapsamında Yunanistan'a bazı askeri malzemeleri de ücretsiz verebileceğine dikkati çekti.

Miçotakis, "40 adede kadar F-35 alma imkanımız var. Çok pahalı bir alım olduğu için, 40 F-35'i tek seferde almayacağız. İlk etapta bir F-35 filosu alacak kadar mali kaynak sağladık, ki bunların öngörülen teslim tarihi de 2020'lerin sonuna kadar." diye konuştu.

Türkiye'ye dair açıklamalar

Gazetecinin, Türkiye'nin kendi silahlarının bir kısmını kendi ürettiğini hatırlatması üzerine konuşan Miçotakis, "Türkiye çok önemli bir savunma sanayii ihracatına sahip. Öte yandan biz ise hala geçmişin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.

Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan arasında Aralık 2023'te imzalanan "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesinin" ikili ilişkileri normalleşme sürecine soktuğunu belirterek, niyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2023'teki Atina ziyaretine karşılık, Mayıs'ta Ankara'yı ziyaret etmek olduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Antony Blinken, Miçotakis'e geçen hafta gönderdiği mektupta, Kongre onayı dahil olmak üzere resmi onay sürecinin gerekliliğine işaret ederek, Yunanistan'a 40 kadar yeni F-35 satışına ilaveten İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi (EDA) Programı kapsamında 3 Protector sınıfı sahil güvenlik botu ve muhtelif askeri kamyon ve çekici temin edileceğini bildirmişti.

ABD yönetimi, Yunanistan'a F-35 satışına ilişkin resmi bildirimini Kongreye yaptı
ABD yönetimi, Yunanistan'a F-35 satışına ilişkin resmi bildirimini Kongreye yaptı

Mektupta, EDA Programı kapsamında ABD ordusunun envanterinden Yunanistan'a hibe edileceği Kongreye bildirilen diğer askeri araç ve ekipmanların arasında 2 adet C130H askeri nakliye uçağı, P-3 deniz karakol uçakları için 10 motor ve 60 adet Bradley tipi zırhlı muharebe aracının bulunduğu bilgisi verilmişti.

Blinken, ABD donanmasından ihtiyaç fazlası 4 LCS sınıfı savaş gemisinin Yunanistan'a verilebilmesi için de Kongreye bildirimde bulunacaklarını kaydetmişti.

Yunanistan'ın Ukrayna'ya sağlayabileceği ya da satabileceği savunma malzemeleri için ABD'nin dış askeri finansman programından 200 milyon dolara kadar yararlanabileceğini belirten Blinken, 2025'te satışı mümkün olacak MRAP cinsi askeri arazi araçlarında Yunanistan'a öncelik tanıyacaklarını ve hazır olduklarında KC-135 tanker uçakları için de ihtiyaçlarını değerlendirmeye alacaklarını ifade etmişti.

Blinken, ayrıca ABD Savunma Bakanlığının Yunanistan'ın satın alabilmesi için C-130H tipi askeri nakliye uçağına ilaveten C-130J modeli için de fiyat ve adet çalışması yaptığını bildirmişti.

40 F-35 savaş uçağının tahmini fiyatı 8,6 milyar doları buluyor.

ETİKETLER
Yunanistan Türkiye- Yunanistan İlişkileri Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
BM, UNRWA çalışanlarına ilişkin iddialarla ilgili İsrail'in henüz belge sunmadığını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:54
BM Yüksek Komiseri: Myanmar'da insan haklarıyla ilgili durum daha da kötüye gidiyor
23:38
THY'nin 1 Şubat'ta yapacağı bazı Almanya seferleri iptal edildi
23:36
ABD, üs saldırısında İran'ın doğrudan rolünün olup olmadığını araştırıyor
23:15
BM, UNRWA çalışanlarına ilişkin iddialarla ilgili İsrail'in henüz belge sunmadığını duyurdu
22:54
İsveç'te ayrımcılığa uğrayan Müslüman kadına tazminat
22:23
İsrail ordusu, Gazze'deki tünellere deniz suyu pompaladığını doğruladı
İstanbul'da günlük yaşam
İstanbul'da günlük yaşam
FOTO FOKUS
'Anne açım, yemek istiyorum'
'Anne açım, yemek istiyorum'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ