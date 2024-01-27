ABD yönetimi, Yunanistan'a F-35 satışına ilişkin resmi bildirimini Kongreye yaptı

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının (DSCA) yazılı açıklamasında, F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Yunanistan'a 40 F-35 savaş uçağı ve ekipmanlarının satışını onaylayan resmi tebligatı Kongreye gönderdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önerilen satış, Yunanistan'ın hava kuvvetlerini modernize etmesine, savunma kapasitesini geliştirmesine, bölgesel güvenliğin korunması için NATO misyonlarına katkıda bulunmasına, NATO müttefiklerini savunmasına ve ABD ile NATO kuvvetleriyle çalışmayı sürdürmesine yardımcı olacak."

Açıklamada, F-35'lere ilişkin, "Yunan Hava Kuvvetlerinin F-4 ve Mirage 2000 gibi eskiyen uçaklarını telafi edecek." ifadesi kullanıldı.

Yaklaşık 8,6 milyar dolar tutarındaki satışın tamamlanması için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongreden itiraz gelmemesi gerekiyor.

Kongrenin değerlendirme için 15 gün süresi var

ABD Kongresinin satışı değerlendirmek için 15 günlük yasal süresi bulunuyor, bu sürede itiraz edilmezse satış resmen gerçekleşmiş oluyor.

Bu süre, ilgili yasaya göre NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler için de 30 gün.

Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve itiraz hakkı bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda da Kongreye resmi bildirimde bulunmuştu.

Şubat 2022'de F-35 alımı için ABD'ye gerekli başvuruda bulunan Yunanistan, bu talebe cevap verilmesini uzun zamandır bekliyordu.