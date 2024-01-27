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Dünya
AA 27.01.2024 10:55

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail askerlerinin baskın gerçekleştirdiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi daha öldürdü
[Fotograf: AA]

Konuyla ilgili Cenin'deki İbn-i Sina Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerini tarafından karnından ve leğen kemiğinden gerçek mermilerle hedef alınan Kassam Yasin'in, hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail askerleri Cenin'in Deyr Ebu Daif köyüne gece yarısı baskın düzenlemişti.

Filistin Kızılayı, ekiplerinin söz konusu köyden, gerçek mermilerle vurulan ve çok ciddi şekilde yaralanan bir kişiyi hastaneye naklettiğini duyurmuştu.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Son ölümle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 374'e ulaştı.

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