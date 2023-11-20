ABD, Türkiye ile enerji alanında işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor

Türkiye enerji rotasında kritik bir konumda yer alıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımları ile de geleceğini garanti altına alıyor.

ABD, bu nedenlerle Türkiye ile enerji alanında işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Kaynakları Bürosu Müsteşar Yardımcısı, Geoffrey Pyatt basın toplantısında TRT Haber'in sorularını cevapladı.

"Türkiye, Avrupa enerji güvenliğinde kritik öneme sahip"

Pyatt, Türkiye’nin enerji alanında kritik bir rolü olduğunu belirterek iki ülke arasındaki işbirliği alanlarında enerjinin kritik önemine değinerek, “Türkiye ile enerji işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye'nin güney gaz koridoru ve Avrupa enerji güvenliği için kritik rolünden, yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlardan bahsedebiliriz” ifadelerini kullandı.

Pyatt bu noktada geleneksel enerji kaynakları dışında da jeotermalin yanı sıra rüzgar ve güneş alanında da Türkiye’nin muazzam potansiyele sahip olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Kaynakları Bürosu Müsteşar Yardımcısı, Geoffrey Pyatt, "Avrupa enerji güvenliğine yönelik olarak yapmamız gereken çalışmalarda, Türkiye'nin yüzen depolama ve gazlaştırma ünitesi kullanımında ve yeniden gazlaştırma kapasitesinde yaptığı yatırımlardan yararlanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye yakın Hazar bölgesinde önemli bir rol oynuyor

Türkiye'nin Türk devletleriyle derin tarihi ve stratejik ilişkileri var.

Türk Devletleri Teşkilatı yoluyla enerji işbirliği artıyor. Kazakistan’da 3 Kasım’da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesinde ele alınan çok sayıda işbirliği alanından biri de enerji başlığında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar doğal gazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşınmasının hem Türk devletlerinin refahı hem de Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacağını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ulaştırma ağlarını geliştirme hedefine de özellikle eğilmeliyiz. Bu anlayışla Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nu etkinleştirme gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ulaşım ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, ulaşım ağlarının zenginleştirilmesi, sınır geçişlerinin ve vize işlemlerinin kolaylaştırılması noktasında iş birliğimizi güçlendirmeliyiz" dedi.

Diğer taraftan ABD'nin Orta Asya Türk Devletleri’ne C5 +1 isminde benzer yaklaşımı var.

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Kaynakları Bürosu Müsteşar Yardımcısı, Geoffrey Pyatt, Türkiye, ABD ve Türk devletleri arasındaki enerji işbirliğini şu sözlerle değerlendirdi.

“Bu çok önemli bir konu. Türkiye Yakın Hazar bölgesinde önemli bir rol oynuyor. Türkiye'de büyük sanayilerin birleşimi var. Türkiye önemli bir ekonomi ve büyük ekonomilerin bir parçası. Türkiye aynı zamanda Rusya ve Çin gibi birkaç dev arasında bir bölgede özellikle önemli bir role sahip bir ülke ve ilişkilerini çeşitlendirmek istiyor."

