Parçalı Bulutlu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.11.2023 20:27

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Endonezya Hastanesi vuruldu, cesetler yığılıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Endonezya Hastanesi'nde poliklinikler ile ameliyathane katını vurduğunu, askeri araçlar tarafından kuşatılan hastanede cesetlerin yığıldığını açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Endonezya Hastanesi vuruldu, cesetler yığılıyor

Gazze'deki hükümete ait Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, Gazze'nin kuzeyinde kısmi şekilde faaliyet gösteren tek sağlık kurumu Endonezya Hastanesi'nin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Berş, "İşgal güçleri, poliklinikler ile ameliyathane katını bombaladı, ekipmanları yok etti. Cesetler üst üste yığılmış durumda" ifadelerini kullandı.

"Kaç kişinin öldüğünü sayamıyoruz"

Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin Endonezya Hastanesi'nin bazı binalarını yıktığını, diğer binaların ise çevreyi kuşatma altına alan keskin nişancıların hedefinde olduğunu, hareket eden her şeyi vurduklarını aktardı. 

"İsrail bombardımanında hayatını kaybedenleri çıkaramıyoruz ya da kaç kişinin öldüğünü sayamıyoruz. Hastanedeki 100'den fazla hastanın acilen cerrahi müdahaleye ihtiyacı var.

Ancak sağlık ekiplerinin sayısı sınırlı. 140 yatak kapasiteli hastanede 650 yaralı bulunuyor. İsrail'e ait insansız hava araçları hastaneden çıkmaya çalışanları hedef alıyor."

"İşgal güçlerinin, Endonezya Hastanesi'ni hedef alması, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm sağlık hizmetlerinin durdurulması anlamına geliyor." diyen Berş, jeneratörleri çalıştırmak için yakıt yerine soya yağı kullandıklarını sözlerine ekledi.

İsrail, Endonezya Hastanesi'ni kuşatma altına almıştı

İsrail güçleri, birkaç gün önce Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'nde olduğu gibi bu sabah saatlerinden itibaren tanklarla Endonezya Hastanesi'ni kuşatma altına almıştı.

İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi'ne saldırısı sonucu en az 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, daha sonra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Endonezya Hastanesi'ne sığınanları hastaneden çıktıkları sırada hedef aldığını, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ni toplu mezara dönüştürmeye çalıştığını söylemişti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 13 bin 300 kişi katledildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:30
Ürdün, Gazze Şeridi'nde 41 yataklı sahra hastanesi kuracak
21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Cezayir'e gidecek
20:35
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
21:53
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 13 bin 300 kişi katledildi
20:40
Fırtınada uçan çatı cami avlusuna düştü
20:04
BM Çocuk Hakları Komitesi: Gazze'de 5 haftada 4 bin 600'den fazla çocuk öldürüldü
Çıldır Gölü'nün çevresi karla kaplandı
Çıldır Gölü'nün çevresi karla kaplandı
FOTO FOKUS
Fırtınada uçan çatı cami avlusuna düştü
Fırtınada uçan çatı cami avlusuna düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ