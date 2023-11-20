Parçalı Bulutlu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.11.2023 21:29

Ürdün, Gazze Şeridi'nde 41 yataklı sahra hastanesi kuracak

Ürdün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 41 yataklı sahra hastanesi kuracağını duyurdu.

Ürdün, Gazze Şeridi'nde 41 yataklı sahra hastanesi kuracak
[Fotograf: AA]

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens Hüseyin'in, hastanenin kurulumunu yerinde takip etmek üzere hastanede çalışacak sağlık personeli, tıbbi malzeme ve cihazları taşıyan Ürdün Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla Mısır'daki El-Ariş Havalimanı'na ulaştığı bildirildi.

Sağlık personeli ve hastane yöneticileri dahil toplam 145 personelin faaliyet göstereceği hastanenin 41 yatak kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

Hastanenin acil servis, dahiliye, yoğun bakım, kadın hastalıkları ve doğum birimlerinin yanı sıra acil cerrahi operasyonların yapılacağı iki ameliyathane ve 41 kuvöz ile hizmet vereceği kaydedildi.

Ürdün'ün Gazze Şeridi'nde 2009 yılında kurulan bir sahra hastanesi daha bulunuyor. Ürdün ordusuna bağlı hastanede günlük yaklaşık 1200 hastaya ücretsiz hizmet veriliyor.

Ürdün ordusu, 15 Kasım'da Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'nde çalışan 7 personelinin, İsrail bombardımanında yaralanan Filistinlilere müdahale ettiği sırada hedef alındığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Ürdün Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Endonezya Hastanesi vuruldu, cesetler yığılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Cezayir'e gidecek
20:35
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
20:44
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Endonezya Hastanesi vuruldu, cesetler yığılıyor
21:53
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 13 bin 300 kişi katledildi
20:40
Fırtınada uçan çatı cami avlusuna düştü
20:04
BM Çocuk Hakları Komitesi: Gazze'de 5 haftada 4 bin 600'den fazla çocuk öldürüldü
Çıldır Gölü'nün çevresi karla kaplandı
Çıldır Gölü'nün çevresi karla kaplandı
FOTO FOKUS
Fırtınada uçan çatı cami avlusuna düştü
Fırtınada uçan çatı cami avlusuna düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ