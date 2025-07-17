ABD Temsilciler Meclisi, 3 "dijital varlık" tasarısına onay verdi

CLARITY olarak adlandırılan "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı", Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 134'e karşı 294 oyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisi'nin 78 Demokrat üyesi, tasarının geçmesi yönünde oy kullandı.

Tasarı, dijital varlıklar için genel düzenleyici belirsizliklerin giderilmesini ve sektöre net kurallar getirilmesini içeriyor.

Sektörün ABD'de büyümesini teşvik etmeyi hedefleyen tasarı ile hem tüketicinin korunması hem de kripto şirketlerinin ABD'de faaliyet göstermesini kolaylaştırmak amaçlanıyor.

Tasarının yasalaşması için, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulmadan önce Senato'da da onaylanması gerekiyor.

Trump'ın GENIUS'ı yarın imzalaması bekleniyor

Kısaca GENIUS olarak bilinen "ABD Sabitcoinleri için Ulusal İnovasyonun Yönlendirilmesi ve Kurulması Yasa Tasarısı" da 122 "hayır"a karşı 308 "evet" oyuyla Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Cumhuriyetçi 12 temsilcinin karşı çıktığı tasarıya, 102 Demokrat temsilci lehte oy verdi.

Tasarı Senato'da da geçen ay hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kongre üyelerinin desteğiyle 30'a karşı 68 oyla kabul edilmişti.

Böylelikle tasarı, imzalayarak yasalaştırması için ABD Başkanı Trump'ın masasına gönderildi.

Tasarı, sabitcoinler için federal bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı ve sabitcoin piyasasının şeffaflığı ile hesap verebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Trump'ın söz konusu tasarıyı yarın imzalaması bekleniyor.

CBDC karşıtı yasa 9 oy farkla geçti

Merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC) çıkarılmasını engellemeyi amaçlayan "Anti-CBDC" yasa tasarısı da Temsilciler Meclisi'nde 210'a karşı 219 oyla kabul edildi. Tasarıya yalnızca 2 Demokrat temsilci "evet" oyu verdi.

Tasarı, ABD Merkez Bankasının (Fed) bireylere doğrudan CBDC sunmasının veya finansal kurumlar aracılığıyla dolaylı olarak CBDC ihraç etmesinin yasaklanmasını içeriyor.

Finansal gizliliği anayasal bir hak olarak tanımlayan tasarıda, CBDC'lerin bireylerin harcama alışkanlıklarını, siyasi bağışlarını veya kişisel mali kararlarını izlemek için kullanılabileceği vurgulanıyor.

Tasarının yasalaşması için ABD Senatosu'nda da onaylanması ve ardından Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD Temsilciler Meclisi, temmuz başında ülkeyi "gezegenin kripto başkenti" yapma çabaları kapsamında bu haftanın "kripto haftası" olacağını duyurmuştu.