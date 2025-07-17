BM: İsrail saldırıları son derece hassas bir dönemdeki Suriye'yi daha da istikrarsızlaştırıyor

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları görüşüldü.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sivillere yönelik her türlü şiddeti açık şekilde kınadığını anımsattı.

Mezhep gerilimini körükleyen ve Suriye halkını 14 yıllık yıkıcı çatışmanın ardından barış ve uzlaşı umudundan mahrum bırakan tüm eylemlerin de bu kapsamda kınandığını kaydeden Khiari, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bağlamda, Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan, ihlalleri kınayan ve sorumluların hesap vereceği yönündeki açıklamayı not ediyorum. Suriyeli yetkililere, bu soruşturmanın şeffaf, uluslararası standartlara uygun ve hızlı bir şekilde tamamlanması çağrısında bulunuyorum. Bu, özellikle tüm Suriyeliler nezdinde devletin ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarını koruyacağı ve adalet sağlayacağı yönünde güven tesis edilmesi açısından önemlidir."

​​​​​​​Khiari, tüm taraflara, sivillerin korunmasına azami özen göstermeleri ve insanların özgürce hareket edebilmesine, güvenliğe ve tıbbi yardıma erişebilmesine izin vermeleri çağrısında bulundu.

İsrail'in 12-16 Temmuz tarihleri arasında Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarına yeniden başladığını ve bu saldırıları yoğunlaştırdığını anımsatan Khiari, "Bu bağlamda, BM Genel Sekreteri’nin, Süveyda’nın Dera ilçesi ve başkent Şam’ın merkezine yönelik saldırılar da dahil olmak üzere İsrail’in gerilimi artıran hava saldırılarını kınamasını ben de yineliyorum." dedi.

Khiari, "Bu saldırılar Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmenin yanı sıra, Suriye’nin kendi içinde ve bölgeyle barış içinde yeniden inşa edilmesine yönelik çabalara da zarar veriyor ve Suriye’yi son derece hassas bir dönemde daha da istikrarsızlaştırıyor." uyarısında bulundu.

Hem İsrail hem de Suriye’nin, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması’nın hükümlerine bağlı kalması gerektiğinin altını çizen Khiari, taraflar arasındaki ateşkesin korunması ve Golan Tepeleri'ndeki istikrarın bozulmaması adına tüm tahrik edici eylemlerden kaçınılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Khiari, sahadaki durumun oldukça değişken olduğuna ve anlık olarak bazı bölgelerden Bedevi toplulukları hedef alan yeni şiddet olaylarına dair endişe verici haberler geldiğine dikkati çekti.

Suriye'deki tüm taraflara diyaloğa bağlı kalmaları çağrısında bulunan Khiari, BM'nin, hesap verebilirliği sağlayan, ulusal iyileşmeyi teşvik eden ve Suriye’nin uzun vadeli toparlanmasına ve refahına temel oluşturacak kapsayıcı ve güvenilir bir siyasi geçişi desteklemek amacıyla Suriyelilerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.