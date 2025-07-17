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Dünya
Reuters 17.07.2025 23:00

Katil İsrail yine Suriye'ye saldırdı

İsrail, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kenti çevresine hava saldırısı düzenledi.

Katil İsrail yine Suriye'ye saldırdı

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