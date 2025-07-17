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KAYNAK
Reuters
HABER GİRİŞ
17.07.2025 23:00
, 17.07.2025 23:03
SON GÜNCELLEME
17.07.2025 23:03
Katil İsrail yine Suriye'ye saldırdı
İsrail, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kenti çevresine hava saldırısı düzenledi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
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