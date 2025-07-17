Soykırımcı İsrail ordusunda binlerce asker psikolojik destek için başvuruda bulundu

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Duygusal İlk Yardım Servisi (ERAN) destek için kendilerine başvuran askerlere ilişkin açıklama yaptı.

ERAN'ın yayınladığı veriler, haziranda 6 binden fazla İsrail askerinin, psikolojik destek için başvuruda bulunduğunu ortaya koydu.

Askerlerin yüzde 28'i akut ruhsal sıkıntı, yüzde 20'si kaygı, travma ve yas, yüzde 32'si yoğun yalnızlık hissi, yüzde 10'u ise kişisel ilişkilerde zorluk gibi nedenlerle destek istedi.

ERAN Direktörü Shiri Daniels, sert koşullardaki askerlerin damgalanma korkusu ve zayıflık gösterme endişesi nedeniyle psikolojik destek için başvuru yapmaktan çekindiğini, dolayısıyla başvuran sayısından daha fazla askerin psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Daniels, sıkıntıların genellikle fark edilmediğini ya da inkar edildiğini belirterek, "İntiharın kaçınılmaz bir sonuç olduğunu anlamak çok önemlidir." dedi.

İntihar vakaları artıyor, İsrail ordusu rakamları açıklamayı reddediyor

İsrail ordusunda Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasının ardından intihar vakalarında gözle görülür bir artış yaşanırken İsrail ordusu intihar eden askerlerin sayısını açıklamayı reddediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın toplantısında, ordudaki intihar vakalarına ilişkin soruya, olayları inceledikleri ve araştırdıkları şeklinde cevap verdi.

Defrin, 2025 yılına ait intihar sayılarını açıklamaktan ise kaçındı.

Maariv gazetesinin haberine göre, sadece geçen hafta 3 İsrail askeri intihar etti.

Öte yandan Gazze Şeridi'nden ayrılmak talebi reddedilen bir İsrail askeri de iki kez intihar girişiminde bulundu.

Silahını ağzına sokarak intihar teşebbüsünde bulunan askeri komutanları ikna ettikten sonra Gazze Şeridi'ne tekrar giren asker ayrılma talebinin reddedilmesi üzerine ikinci kez intihar teşebbüsünde bulundu.

Aynı birlikteki İsrail askerleri de arkadaşlarının bölgeden çıkarılarak psikolojik tedavi görmesi yönündeki talepleri reddedilince ekipmanlarını bırakarak hep birlikte mevzilerini terk edecekleri tehdidinde bulundu. İntihar teşebbüsünde bulunan asker, Gazze Şeridi'nden çıkarılarak tedaviye gönderildi.

Bir başka olayda ise terhis olan bir askerin, kendisini asarak intihar etmek üzereyken kurtarıldığı bildirildi.