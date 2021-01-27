ABD eski Başkanı Trump'ın yargılanmasına 9 Şubat tarihinde başlanacak.

ABD Senatosu'nda yapılan oturuma, Trump'ı yargılamanın yasal olup olmadığı tartışması damga vurdu.

Oturumda, Cumhuriyetçi Partili senatörler, artık görevde olmadığı ve sıradan bir vatandaş olduğu gerekçesiyle, Trump'ın Senato'da yargılanmasının yasa dışı olduğuna dair oylama yapılmasını talep etti.

Trump'ın yargılanma süreci

45 Cumhuriyetçi Senatör, yargılamanın yasa dışı olduğu yönünde oy kullandı.

Çoğunluk sağlanamadığı için sadece yargılama tarihi belirlendi. Ancak oylama, Cumhuriyetçi Senatörlerin yargılama sonundaki nihai oylamada kullanacakları oyu da büyük ölçüde netleştirmiş oldu.

Trump'ın suçlu bulunması için, 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor.

Fakat bu sayıya ulaşılması olası görünmüyor.

Trump, 6 Ocak’taki Kongre baskınının sorumlusu olarak gösteriliyor ve kasten isyana teşvik ile suçlanıyor.

Trump'ın yolsuzluk davaları iptal

Trump'a iyi haber ise ABD Yüksek Mahkemesi'nden geldi.

Yüksek Mahkeme, Trump'ın başkanlığı sürecinde özel sektördeki işlerini devam ettirerek, anayasanın yolsuzlukla ilgili maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile açılan davaların iptaline karar verdi.