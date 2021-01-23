Senato Genel Kurulu'nda konuşan Schumer; Demokratların, 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tuttuğu Trump'ın yargı sürecine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Temsilciler Meclisinin kendilerine azil maddesini göndereceğini hatırlatan Schumer, hem iddia makamının hem de savunma makamının hukuki tezlerini hazırlamak için yeterli zamana sahip olacaklarını söyledi.

Schumer, tarafların 8 Şubat haftasında hazırladıkları dosyaları sunmaya başlayacağını duyurdu.

Yargılama takvimi

Senatoda başlayacak yargılama takvimine göre, gelecek pazartesi günü Temsilciler Meclisi, daha önce kabul ettiği Trump'ın azline yönelik maddeyi Senatoya gönderecek. Söz konusu madde pazartesi akşamı Senato Genel Kurulunda okunacak.

Trump'ın yargılanmasında jüri görevi görecek olan senatörler, 26 Ocak Salı günü bu görevleri için yemin edecekler ve aynı gün Trump'a yargı süreci için davetiye gönderilecek.

Trump'ın kendisine yönelik azil maddesine cevap vermesi için 2 Şubat'a, Temsilciler Meclisinin de ön duruşma dosyasını sunması için aynı güne kadar vakti bulunuyor. Trump'ın ön duruşma dosyasına cevap vermesi içinse 6 günü daha olacak.

Trump'ın ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerini 8 Şubat gününe kadar sunmuş olmasını gerektiren takvime göre Trump'ın azil istemiyle Senatodaki yargılanmasına 9 Şubat Salı günü başlanabilecek.

Trump, Kongre baskınında 'isyana teşvik' ile suçlanıyor

Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senatoda en az 3'te 2 çoğunluğun, yani 67 senatörün, Trump aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Her iki partinin de 50'şer sandalyeye sahip olduğu Senato'da Trump'ın suçlu bulunmasına oldukça düşük ihtimal olarak bakılıyor.

ABD Kongresi'nde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladıkları Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada kabul edilmişti.