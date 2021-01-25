Sürecin fazla zaman almaması gerektiğini belirten Schumer, “Yapacak çok fazla işimiz var” diye konuştu.

Schumer, büyük bir ekonomik pakete ihtiyaç olduğunu da belirtti ve Cumhuriyetçilerin bu konuda Demokratlara katılmasını umduğunu vurguladı.

Görüşler muhtelif

Cumhuriyetçi Utah Senatörü Mitt Romney, Donald Trump’a yönelik azil kararına destek verse de Senato’daki yargılamada ne yönde oy kullanacağını belirtmedi. Romney, sunulacak delillere göre oy kullanacağını söyledi.

Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ise Senato’daki yargılamaya karşı çıkan isimler arasında yer aldı.

Öte yandan, Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham da Rubio gibi Senato’daki yargılamaya karşı çıkıyor.

Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’ın ise Temsilciler Meclisi’nin Trump’la ilgili aldığı 2'nci azil kararını memnuniyetle karşıladığı Amerikan medyasına yansımıştı.

100 senatörden 67'sinin oyu gerekiyor

Eski Başkan Donald Trump’ın Senato’da yargılanmasına 8 Şubat’ta başlanacak. Donald Trump’ın suçlu bulunması için 100 üyeli Senato’da 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor.

Senato’daki 48 Demokrat ile 2 bağımsız üyenin bu yönde oy kullanmasına kesin gözüyle bakılırken, Trump’ın suçlu bulunması için 17 senatörün de eski başkanın suçlu olduğu yönünde oy kullanması gerekecek.

Suçlu bulunursa ikinci bir oylama daha yapılacak

Trump suçlu bulunursa, Senato, Trump’ın bir daha kamu görevi yapıp yapamayacağını da oylayacak. Bu oylamada Senato’da yarıdan bir fazlaya yani 51’e ulaşmak yeterli görünüyor.

ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump, Amerikan tarihine hakkında 2 kez azil kararı alınan ilk başkan olarak geçmişti.