Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Biden'dan 'ırkçılıkla mücadele' kararnameleri
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD Başkanı Joe Biden, ırk eşitliği hakkında 4 kararname imzaladı. Biden, ülkesinde "sistemik ırkçılığın" önemli sorun olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da ırk eşitliği hakkında 4 kararname imzaladı.
Kararnameler, federal konutlardaki ayrımcılığın kaldırılması, özel hapishanelere son verilmesi, Amerikan yerlileri ile ilişkilerin geliştirilmesi, Asya kökenli Amerikalılar'a yönelik yabancı düşmanlığı ile mücadele başlıklarını içeriyor.
'Sistemik ırkçılığın sürmesine izin verildikçe ruhumuz acı çekecek'
Biden, toplumdaki tüm sosyal kurumlara, sosyal ilişkilere gömülü olarak tanımlanabilen "sistemik ırkçılığın" ülkesi için önemli sorun olduğunu söyledi.
Biden ayrıca, "Sistemik ırkçılığın sürmesine izin verildiği müddetçe, ruhumuz acı çekecektir. Toplum değişime hazır ama hükümet de kendini değiştirmeli" dedi.
Etiketler: ABD Beyaz Saray Irkçılık Joe Biden
Son Haberler
- 06:48
- 06:24
- 06:12
- 06:01
- 05:25
Sıradaki Haber
Alman yargısından sığınmacılarla ilgili önemli karar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz