ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da ırk eşitliği hakkında 4 kararname imzaladı.

Kararnameler, federal konutlardaki ayrımcılığın kaldırılması, özel hapishanelere son verilmesi, Amerikan yerlileri ile ilişkilerin geliştirilmesi, Asya kökenli Amerikalılar'a yönelik yabancı düşmanlığı ile mücadele başlıklarını içeriyor.

'Sistemik ırkçılığın sürmesine izin verildikçe ruhumuz acı çekecek'

Biden, toplumdaki tüm sosyal kurumlara, sosyal ilişkilere gömülü olarak tanımlanabilen "sistemik ırkçılığın" ülkesi için önemli sorun olduğunu söyledi.

Biden ayrıca, "Sistemik ırkçılığın sürmesine izin verildiği müddetçe, ruhumuz acı çekecektir. Toplum değişime hazır ama hükümet de kendini değiştirmeli" dedi.