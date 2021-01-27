Yunanistan'daki sığınmacı kamplarındaki kötü muamele ve elverişsiz yaşam koşulları, Almanya'daki bir mahkeme kararına yansıdı.

Kuzey Ren Vestfalya Yüksek Eyalet Mahkemesi, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin iki sığınmacı hakkındaki sınır dışı talebini reddetti.

İhtiyaçlarının karşılanmasında ciddi riskler bulundu

Yüksek mahkeme kararında, Eritre ve Suriyeli iki davacı sığınmacının, Yunanistan'da insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalabilecekleri belirtildi.

Bu kişilerin, Yunanistan'a dönmeleri durumunda yatak ve ekmek gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına dair ciddi riskler bulunduğu aktarıldı. Barınak ve iş imkanı bulamayacakları için maddi zorluk yaşayacaklarına da dikkat çekildi.

Sığınmacılar kararı yargıya taşımıştı

İki sığınmacıya yönelik süreç, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin iki davacının sığınma başvurusuna "hayır" demesiyle başladı. Bunun üzerine sığınmacılar kararı yargıya taşıdı.

Ancak iki yerel idare mahkemesi sınır dışı talebine onay verince dava, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Yüksek İdare Mahkemesi'ne taşınmıştı.