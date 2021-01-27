Hollanda'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına karşı başlayan protestolar, dördüncü gününde devam ediyor.

Ülkenin birçok şehrinde yapılması öngörülen protestolar polisin sıkı tedbirleriyle azaldı. Ancak Amsterdam, Rotterdam, Maastricht gibi şehirlerde ufak grupların protestosu sürüyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Dün gece 184 kişi tutuklandı

Başbakan Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada, polisin şiddet ve yağma olaylarını bastıracağını söyledi.

Amsterdam polisi, Osdorp ve Tussen Meer bölgelerinde göstericilerin çok sayıda havai fişek kullandığını ancak polisin durumu kontrol altına aldığını açıkladı.

Dün gece 184 kişinin tutuklandığı aktarılan açıklamada, ailelerden çocuklarının evden çıkmalarına izin vermemesi istendi. Açıklamada, Amsterdam Müzeler Meydanı'nda 24 Ocak'ta 150'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Henüz yakalanmayanların fotoğrafları da paylaşılarak, vatandaşlardan göstericileri polise ihbar etmeleri istendi.

Rotterdam'da polisin sıkı güvenlik tedbirleri altında olaylar düne göre azalarak devam etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Bugünkü olaylarda 33 kişi gözaltına alındı

Durumun kontrol altına alındığını belirten Rotterdam polisi, bugünkü olaylarda 33 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Dün gece Rotterdam'da çıkan olaylarda polis araçlarına ve mağazalara zarar vererek polise taş ve havai fişek atan göstericilerden 50'si tutuklanmıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

9 Şubat'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek

Hollanda'da aralık ayından bu yana market, fırın, eczane gibi işletmeler dışındaki tüm mağaza ve dükkanlar kapalı tutuluyor.

Hükümet, alınan önlemlere rağmen vaka sayılarının istenilen seviyeye düşmemesi ve muhtemel üçüncü dalga nedeniyle 9 Şubat'a kadar uygulanmak üzere 21.00-04.30 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını yürürlüğe koymuştu.