Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 04:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de internet kesintisi milyonlarca kişiyi etkiledi
ABD’nin kuzeydoğu bölgesinde öğle saatlerinde internet kesintisi meydana geldi. 6,5 milyon kullanıcının olumsuz etkilendiği kesintinin nedeni ise araştırılıyor.
Yerel saatle 11.25 civarında başlayan ve 12.45’e kadar devam eden internet kesintisi, Washington, New York ve Boston gibi nüfusun yoğun olduğu şehirlerdeki günlük çalışmaları kesintiye uğrattı.
Özellikle yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle internete bağlı olarak evden çalışan milyonlarca kişinin yanı sıra uzaktan öğrenim gören öğrenciler, okul ve devlet dairelerinde çalışanlar da zor anlar yaşadı.
Kesintinin nedeni araştırılıyor
İnternet sağlayıcısı şirket Verizon Fios'un sözcüsü Jim Greer, doğu yakasında 6,5 milyon abonelerinin olduğu bilgisini paylaşarak sebebini bilemedikleri internet kesintisi sorununu yaklaşık 1,5 saatte çözdüklerini duyurdu.
Kesintinin nedeni konusunda incelemeler devam ediyor.
Etiketler: ABD İnternet Koronavirüs
Sıradaki Haber
İspanya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz