Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 02:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsveç'te kaybolan Türk subay 3 aydır bulunamıyor
İsveç'te 18 Kasım'da kaybolan Türk asıllı subay Deniz Arda, 3 aydır bulunamıyor. Asker, polis ve sivil toplum kuruluşlarının aylar önce başlattığı arama çalışmalarından hala sonuç alınamadı.
31 yaşındaki Türk asıllı Deniz Komando Subayı Deniz Arda, 18 Kasım'da İsveç'in başkenti Stockholm'de kayboldu, bir daha haber alınamadı.
İsveç Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Arda, en son bir spor salonunun kamera kayıtlarında görüldü.
Geniş çapta arama başlatıldı
Yetkililer, Deniz Arda'yı bulmak için harekete geçti.
Asker, polis ve sivil toplum kuruluşları 3 aydır havadan ve yerden geniş yelpazede arama yapıyor.
Baba Yüksel Arda, olayı ilk günden bu yana takip eden Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a teşekkür etti.
Etiketler: Komando
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