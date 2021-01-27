Dev balonların içinde enstrümanlarıyla müzisyenler ve seyirciler… İlk bakışta onlarca şeffaf balonla dolu bu alanda ne olduğu anlaşılamıyor.

Ancak daha yakından bakıldığında, buranın bir konser alanı olduğu görülüyor.

Konserde seyirciler özel tasarım balonların içine girdi

ABD’nin Oklahoma eyaletindeki bu konser, salgınla hayatımıza giren tüm kuralları karşılıyor. Balonların içindeki seyirciler virüse karşı korunurken, sevdikleri grubu da yakından görme fırsatını yakalıyor.

Her baloncuğun içinde yüksek frekanslı bir hoparlörün bulunması, sesin boğulmasını önlüyor. Balonun içinin çok ısınması halinde, soğuk hava ile yeniden doldurulması da mümkün.

750 euro cezaya razı oldu

Belçika'da ise bir kuaför, mesleğini sürdürmenin alternatif yolunu buldu. Salgın tedbirleri nedeniyle salonu 3 aydır kapalı olunca, müşterilerinin evine gitmeye başladı.

Günde en az 7 eve giden kuaför, bunun karşılığında 750 euroluk cezayı ödemeye razı.

Avrupa'nın lüks giyim markası, koleksiyonu için film çektirdi

Koronavirüs salgını nedeniyle moda haftaları ve defilelerin iptali, firmaları yeni çözümler üretmeye itti. Avrupa'nın lüks giyim markalarından biri, çareyi film çekmekte buldu.

Tanınmış görüntü yönetmenleri ile anlaşan marka, koleksiyonunu filmle tanıttı.

