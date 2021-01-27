Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 00:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mutasyona uğrayan virüs Nijerya’da da görüldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türü belirlendi.
Nijerya Hükümet Sekreteri ve COVID-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, yaptığı açıklamada, 4 kişide koronavirüsün yeni bir türü B117'nin tespit edildiğini açıkladı.
Virüs tespit edilenlerden 3'ünün yurt dışından geldiğini dile getiren Mustapha, bir kişinin de Nijerya'da yaşadığını aktardı. Mustafa, Nijeryalılara çağrı yaparak salgın tedbirlerine uymalarını ve temizliğe dikkat etmelerini istedi.
Nijerya'da şimdiye kadar 122 bin 996 kişide COVID-19 tespit edilirken bin 507 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: Mutasyon Koronavirüs
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