Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mozart gemisinin destek ekibi Gabon'a ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Gine Körfezi'nde saldırıya uğrayan Mozart gemisinin şirket yetkilileri ve gemicilerden oluşan 22 kişilik destek ekibi Gabon'a ulaştı.
Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gabon'a ulaşan 22 kişilik destek ekibinin, Büyükelçi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından karşılandığı belirtildi.
Paylaşımda, ekibin yarın geminin demir attığı Port Gentil Limanı'na gidip gemiye çıkacağı duyuruldu.
Büyükelçi Nilüfer Erdem Kaygısız, Mozart gemisinin şirket yetkilileri ve gemicilerden oluşan 22 kişilik destek ekibini havaalanında karşıladı. Ekip yarın Port Gentil'e gidip gemiye çıkacak. @TC_Disisleri @TCLibrevilleBE @tcbestepe @NiluferEK pic.twitter.com/xRBQzoW9OM— T.C. Librevil Büyükelçiliği / Ambassade de Turquie (@TCLibrevilleBE) January 26, 2021
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