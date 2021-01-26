Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 86 yeni vaka
Fransa'da COVID-19 salgınında son 24 saatte 22 bin 86 yeni vaka tespit edildi. Ülkede, virüs tespit edilen kişi sayısı 22 bin 86 artışla 3 milyon 79 bin 943'e yükseldi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte hastanelerde 352 ve yaşlı bakımevlerinde 262 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede, 51 bin 868'i hastanelerde ve 22 bin 238'i bakımevlerinde olmak üzere virüs kaynaklı can kaybı 74 bin 106'e çıktı.
1 milyon 184 bin 510 kişi aşılandı
Hastanelerde 3 bin 81'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 41 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı bin 444 artışla 219 bin 152'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana koronavirüs aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 184 bin 510'a çıktı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
Son Haberler
- 00:12
- 00:06
- 00:01
- 23:33
- 23:18
Sıradaki Haber
Putin, Yeni START Anlaşması’nın uzatılması kararını Duma'ya sundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz