"Mozart" gemisindeki Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor
Gine Körfezi'nde saldırıya uğrayan "Mozart" gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı gemicinin cenazesi, saat 03.30-04.00 sıralarında İstanbul'da olacak.
Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycanlı gemicinin cenazesinin Türkiye'ye getirilmek üzere Librevil'den THY uçağıyla yola çıktığı belirtildi.
Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, cenazenin saat 03.30-04.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda olacağını söyledi.
Cenazenin, THY'nin İstanbul-Bakü seferiyle saat 07.30'da Azerbaycan'a gönderileceği kaydedildi.
Özel uçakla Librevil'e nakledilmişti
Azerbaycan uyruklu gemicinin cenazesi, bugün özel uçakla Port Gentil'den Librevil'e nakledilmişti.
"Mozart" isimli gemi haydutların saldırısına uğramıştı
Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.
Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.
Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.
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