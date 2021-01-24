Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 22:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, saldırıdan kurtulan 3 personel hakkında bilgi aldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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