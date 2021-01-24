Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından "#BuSonOlsun" etiketiyle paylaşım yaptı.

Paylaşımda, geçen yıl 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Kurum, "1 yıl önce bugün yaşanan depremde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz" açıklamasında bulundu.

Deprem sonrası acıların artık son bulmasını isteyen Kurum, şunları kaydetti:

"Bunun için var gücümüzle çalışarak ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz. Güvenli yarınlar için bu son olsun."