İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP Esenyurt İlçe Binasındaki görüntülerin, PKK ile HDP arasındaki ilişkiye yeni bir kanıt sunduğunu söyledi.

Sosyal Medya hesabından HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaşan Altun, batıya çağrıda bulundu.

"Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı"

Altun, paylaşımında, "Bu alçakça saldırıları kınamayı reddeden HDP yetkilileri, intihar bombacıları da dahil olmak üzere teröristleri yüceltiyor ve PKK'lılar gibi hareket ediyor. Bu yüzden Kürt anneler HDP’nin Diyarbakır il binasının önünde protesto yapıyor. Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli" açıklamasında bulundu.

The following footage was taken at an HDP office in Istanbul last night.



It offers fresh proof of HDP’s ties to PKK, a designated terrorist organization in Turkey, the United States and the European Union. pic.twitter.com/j9vYDsOVQx — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 24, 2021

Altun, görüntülerin, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK ile HDP arasındaki ilişkiye yeni bir kanıt sunduğunu vurguladı.

Fahrettin Altun, PKK terör örgütünün çocukları silahlandırdığını ve dünyaya şantaj için binlerce DEAŞ'lı teröristi cezaevlerinden çıkardığını da sözlerine ekledi.

