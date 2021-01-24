117 yaşındaki Zeliha Barlas, elleriyle ilmek ilmek ördüğü 115 çift çorabı Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışladı. Zeliha Nine'nin ördüğü çoraplar zorlu kış koşullarında mücadele eden Mehmetçiğe ulaştı.

Çoraplar Şırnak’taki Kureşin Tepe Üs Bölgesindeki askerlere dağıtıldı.

"Besmele ve dua ile örüldü"

Zeliha Nine'nin çoraplarla birlikte gönderdiği duygu dolu mektup Mehmetçik tarafından okundu.

Zeliha nine, mektubunda, "Biliyorum bazıları farklı renklerden oldu, bazılarının motifleri tutmadı, yaşıma bağışlayın. Ama şunu bilin ki besmele ve dua ile örüldü. Ben Zeliha anneniz olarak sizlere hep duacıyım. Ayağınıza taş değmesin" ifadelerine yer verdi.

Zeliha Nine'nin ördüğü çorapları giyen Mehmetçik daha sonra görev yerlerine geçti. Metrelerce karın içinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyona çıktı.

"Hem ayaklarımızı hem de yüreğimizi ısıttın"

Komandolar operasyon sırasında Zeliha Nine'ye teşekkür mesajı gönderdi.

Mehmetçik mesajında, "Sevgili ninem. Dualarınla örüp göndermiş olduğun çoraplarını aldım. Hediyen ve duygu dolu mektubun için teşekkür ediyorum. Hem ayaklarımızı hem de yüreğimizi ısıttın. Duaların ve güzel dileklerin için teşekkür eder, ellerinizden öperim" sözlerine yer verdi.