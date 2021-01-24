Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay: Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Oktay, "Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri andı.
Oktay, "Elazığ depreminin sene-i devriyesinde Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Her zaman olduğu gibi, vatandaşının derdiyle dertlenen devletimiz ile milletimiz el ele verdi, yaralar sarıldı. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" açıklamasında bulundu.
Elazığ depreminin sene-i devriyesinde Elazığ ve Malatya’da hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 24, 2021
Her zaman olduğu gibi, vatandaşının derdiyle dertlenen devletimiz ile milletimiz el ele verdi, yaralar sarıldı.
Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.
Etiketler: Fuat Oktay Deprem
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