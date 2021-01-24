Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri andı.

Oktay, "Elazığ depreminin sene-i devriyesinde Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Her zaman olduğu gibi, vatandaşının derdiyle dertlenen devletimiz ile milletimiz el ele verdi, yaralar sarıldı. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" açıklamasında bulundu.