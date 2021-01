Elazığ'da 24 Ocak 2020'de yaşanan depremin 1. yılında kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yazıkonak beldesinde yapılan 381 konut ve yerleşkesinde incelemede bulundu.

Burada inşa edilen konutlarla ilgili bilgi alan Kurum, yeni evlerine yerleşen depremzedeleri ziyaret etti ve evlerinin hayırlı olmasını diledi.

Yeni evlerinde yaşamlarını sürdüren Selahattin ve Gülşen Akalın çifti, kendilerini ziyaret eden Kurum'a teşekkürlerini iletti.

Selahattin Akalın, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah herkese böyle bir ev nasip etsin" dedi.

"Elazığ'daki 8 bininci konutu teslim edeceğiz"

Bakan Kurum, geçen yıl bugün Elazığ'da tüm Türkiye'yi derinden yaralayan bir deprem meydana geldiğini hatırlatarak, Sivrice merkezli depremde Elazığ ve Malatya'da 41 canın yitirildiğini anımsattı.

Hem Elazığ hem de Malatya'da hissedilen deprem sonrasında hızlı bir şekilde çalışmaları başlattıklarını ifade eden Kurum, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm millete başsağlığı diledi.

Kurum, depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri ve Sağlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Elazığ'a hareket ettiklerini dile getirdi. Hızlı bir şekilde çalışmaları başlattıklarını vurgulayan Kurum, 4 bin 700'ü arama kurtarma olmak üzere 7 bin 200 personel ile sahada gerek enkaz kaldırma gerek hasar tespit çalışmalarını eş zamanlı yürüttüklerini bildirdi.

Vatandaşların sağlam ve güvenli konutlarda yaşaması için konutların inşa sürecini başlattıklarını belirten Kurum, Elazığ ve Malatya'da, toplam 26 bin konutla Türkiye tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattıklarını aktardı.

Kurum, bu çerçevede 6 ay gibi kısa bir zamanda Sürsürü, Bizmişen, Yazıkonak, Akçakiraz, Aksaray, Karşıyaka, Abdullahpaşa ve Gümüşkavak mahallelerinde 2 bin 500 konutu teslim ederek, vatandaşların bu konutlarda oturmasını sağladıklarını kaydetti.

"Elazığ ve Malatya'daki dönüşüm süreci tüm Türkiye'ye örnek olacak"

"İnşallah yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Elazığ'daki 8 bininci konutu teslim edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi diğer konutlarımızı da etaplar halinde teslim etmeye devam edeceğiz." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte salgın ve zor koşullara rağmen burada TOKİ, AFAD ve Bakanlığımızın tüm genel müdürlükleri, ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarımız, belediyemiz ve milletvekillerimiz el birliği içerisinde bu süreci Elazığlı kardeşlerimizle ki artık biz de kendimizi Elazığlı ve Malatyalı görüyoruz, hızlı bir şekilde yürütmeye çalıştık. Yerinde, hızlı ve onların rızası çerçevesinde bu dönüşüm projesini hamdolsun gerçekleştirmiş olduk. Bittiğinde Elazığ ve Malatya'daki bu dönüşüm süreci tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek olacaktır."

"Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin inşallah mutluluklarına şahit olacağız"

Kurum, Elazığ'da yeni inşa edilen konutlara yerleşen vatandaşların kentte son yaşanan 5,3 şiddetindeki depremi hissetmediklerini öğrendiğini belirterek, "Bu gurur veriyor ve mutlu ediyor. Çünkü 12 ay önce nasıl Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin hüznünü, acısını yaşadıysak, şimdi de inşallah mutluluklarına şahit olacağız. Onlarla güvenli bir geleceğe, güvenli bir Elazığ'a ve kentin yarınlarına hep beraber imza atmış olacağız" diye konuştu.

Bu süreçte 77 bin binada hasar tespit çalışması yapıldığını, 4 bin 700 binanın yıkımının tamamlandığını, hızlı bir şekilde inşa sürecini yürüttüklerini dile getiren Kurum, bu süreçte vatandaşlarla bir arada olan herkese teşekkür etti.

Söz verdikleri gibi diğer konutları da yeşil alanları, sosyal donatıları, okulları, camisi ile teslim edeceklerini aktaran Kurum, yaşanabilir Elazığ'ı inşa edecek adımları tamamlayıp, daha güvenli bir Elazığ için projelerini gerçekleştirmiş olacaklarını bildirdi.

Bakan Kurum, "İnşallah bir daha böyle acıları Türkiye'nin hiçbir ilinde yaşamayız" ifadesini kullandı.

Orta hasarlı binalara ilişkin soru üzerine Kurum, kentte son yaşanan 5,3 büyüklüğündeki depremden sonra yine AFAD ve Bakanlığın ekiplerinin sahada hasar tespit çalışması yaptığını, bu çerçevede orta hasardan son yaşanan depremden sonra ağır hasara dönüşen yaklaşık 3 bin 800 bağımsız bölümü içeren konutların tespitinin gerçekleştirildiğini aktardı.

Kurum, "Yapmış olduğumuz istişarelerde ilk Sivrice depremini yaşayan vatandaşları konutlarımıza yerleştireceğiz. Akabinde de AFAD Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın alacağı karar çerçevesinde o süreci eş zamanlı yürütüyoruz. Ağır hasarlı ev sahiplerine de yine konutlarımızı bu anlayışla yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Elimizde fazla miktarda yaptığımız konutlar da var"

Hasar tespit çalışmalarının ne zaman sonuçlanacağının sorulması üzerine Kurum, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarını yürütüyorlar. Bittiği zaman detaylı bir şekilde onları sizlerle paylaşırız. Aynı süreci tekrar işleteceğiz. Elimizde fazla miktarda yaptığımız konutlar da var. 24 Ocak'taki depremde evleri hasar gören vatandaşlarımız önceliğimiz. Önce o kardeşlerimizi evlerimize yerleştireceğiz."

Bakan Kurum, son 5,3 şiddetindeki deprem sebebiyle hak sahibi olan vatandaşlara da konutlarını hızlı bir şekilde teslim edeceklerini belirtti.

Murat Kurum, hak sahibi olmayan vatandaşlara yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Hem Sivrice merkezli hem de son yaşadığımız depremdeki depremzede kardeşlerimizi güvenli konutlara yerleştireceğiz. Akabinde de yaptığımız istişarelerde Sayın Cumhurbaşkanımız buraya ilave sosyal konut talimatı da verdi. O çalışmayı da TOKİ Başkanlığımız yürütüyor. Daha önce biliyorsunuz sosyal konut inşası 100 bin konutluk proje kapsamında açıklanmıştı. Talepleri alındı ve kuraları çekildi. İnşallah bu projelerimize Elazığ ilimizde devam edeceğiz. Bütün konutlarımızı sağlıklı ve güvenli hale getirene kadar bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız."

"Bir daha bu acıları yaşamak istemiyoruz"

Kentsel dönüşümün önemine dikkati çeken Kurum, Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu burada yaşayan depremzedelerin çok iyi bildiğini kaydetti.

Kentsel dönüşümle ilgili süreci ve projeleri çok daha kararlı bir şekilde yürüttüklerini dile getiren Kurum, bugüne kadar bu çerçevede bir milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdiklerini anlattı.

Her türlü desteği Cumhurbaşkanının talimatı ile vatandaşlara vermeye çalıştıklarını vurgulayan Kurum, her yerde hızlı dönüşüm projelerini arttırdıklarını, Türkiye'nin hemen hemen her ilinde dönüşüm projelerinin mevcut olduğunu aktardı.

Kurum, "'Tarihi alanlarda dönüşüm', 'kent meydanlarında dönüşüm', 'sanayi alanlarının dönüşümü' ve 'riskli binaların dönüşümü' başlıkları altında birçok alanda dönüşüm projelerimiz var. Bir daha bu acıları yaşamak istemiyoruz. Bakanlık olarak tüm Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu desteği verebileceğimizi, her türlü projede vatandaşımızın yanında olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Kararlı bir şekilde belirlediğimiz hedefler doğrultusunda inşallah dönüşüm sürecini de tamamlayacağız" dedi.

"Elazığ'ın her ihtiyacına cevap verecek çalışmalarımızı yürütüyoruz"

Elazığspor ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Bakan Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"Elazığ'ın her ihtiyacına cevap verecek, her sorununa koşacak anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmaları yaparken de hem halkımızla istişare halinde hem vekillerimizle vatandaşların bu talepleri doğrultusunda yapılması gerekenleri bir bir proje haline getirmek suretiyle yapmaya gayret gösteriyoruz. Elazığ'ın okul ihtiyaçlarını karşılayacak adımları ki 136 derslikli toplam 8 okulun ihalesini TOKİ Başkanımız yaptı. Yine bölgemizdeki camilerimizin, sosyal donatılarımızın, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bu alanda tüm çalışmalarını yürütüyoruz. Elazığspor'umuz da bizim değerimizdir. Elazığ her zaman vakur duruşuyla tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir şehirdir. Elazığ'ın her değeri bizim için önemli. Bu çerçevede Elazığspor için de hep birlikte atılması gerek her türlü adımı atacağımızı sizin aracılığınızla ifade etmek isterim."