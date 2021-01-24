Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Varank, eniştesinin aracından söktüğü emniyet kemerinden ilham alarak ürününe inovatif bir yaklaşım getiren ve 28 ülkeye ihracat gerçekleştiren "Türkiye'nin tek yerli ve milli emniyet kemeri üreticisi"nin Kocaeli’deki fabrikasını ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi alan Varank, çalışanlarla sohbet etti.

Bakan Varank, "Firmamız bu ürünleri geliştirirken aynı zamanda testleriyle ilgili altyapıyı da kendisi kurmuş. Dünyaya ihracat yapabiliyor. Bundan sonraki hedef, bu ürünleri binek otomobillere taşıyabilir miyiz? Acaba bu firmamız yerli ve milli olarak binek otomobile dönük neler geliştirebilir? Bunu da arkadaşlarımızla değerlendirdik. Kocaeli Türk sanayisinin kalbi. Hem Türkiye'nin ihtiyaçlarını yerli sanayi ile karşılarken hem de önemli bir ihracat merkezi. Bunun gibi firmalarımızı destekleyerek onları global oyuncu yapmak için gayret göstereceğiz." dedi.

"Yerli oyuncuların gelişmesini arzu ediyoruz"

Varank, firmanın Türkiye'de faaliyet gösteren global bir rakibi bulunduğunun altını çizerek, "Tek yerli ve milli olarak kendisini sıfırdan geliştirmiş firmamızın bir örneği yok. Global rakipleri yabancı yatırımcı. Tabii ki onlar da ülkemizde üretim yaptıkları için biz kendilerini burada misafir etmekten mutluyuz. Ama yerli oyuncuların gelişmesini de elbette arzu ediyoruz." görüşünü dile getirdi.

Bakan Varank, emniyet kemerinin, sadece otomotiv için değil, havacılık ve hatta uzay sektörü için de önemli bir alan olduğunu vurguladı:

"Havacılık sektöründe rakamlar oldukça yüksek. Bunlara alternatif geliştirebilmek tabii ki değerli. Bu firmamızla da önümüzdeki dönemde gerek test altyapısı olarak gerekse sanayinin diğer dallarında üretim yapabilir mi diye oturup görüşeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yerli sanayiyi geliştirmek için çok çeşitli destekler veriyoruz. Bu firmamızı da nasıl geliştirebiliriz? Bunun çalışmalarını gerçekleştireceğiz."