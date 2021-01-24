Tuz Gölü civarında uçan F-16'lardan biri, üzerinde bulunan hassas vuruş kiti ile önünde seyreden diğer F-16'yı görüntüledi.

Uçağın ilerleyişi sırasında karede oluşan Dolunay'ın görüntüsü görenleri hayran bıraktı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü çok sayıda beğeni aldı.