Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 15:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dolunay'da uçan Türk F-16'sı
Tuz Gölü civarında gece uçuşu yapan pilotlar etkileyici bir görüntü kaydetti. Görüntü, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.
Tuz Gölü civarında uçan F-16'lardan biri, üzerinde bulunan hassas vuruş kiti ile önünde seyreden diğer F-16'yı görüntüledi.
Uçağın ilerleyişi sırasında karede oluşan Dolunay'ın görüntüsü görenleri hayran bıraktı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü çok sayıda beğeni aldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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