Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Türkiye'ye yapılacak ikinci aşı sevkiyatıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, şunları söyledi:

"İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) aşılar, pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar, aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak."

Aşı olanların sayısı 1 milyon 200 bini geçti

Türkiye'de 1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. İl bazında aşıların dağıtımı, yarından itibaren canlı takip edilebilecek.