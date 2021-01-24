Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 17:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, 1'i aşırı sol, 4'ü PKK/KCK'lı 5 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. 2021 yılı içerisinde teslim olan örgüt mensubu sayısı 14’e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar kapsamında 1'i Aşırı sol 4'ü PKK/KCK'lı 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütlerine katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylelikle; 2021 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 14’e yükselirken, sol terör örgütlerinden ise bu yılın ilk teslim olması gerçekleşti.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
Son Haberler
- 18:28
- 18:20
- 18:16
- 17:52
- 17:47
Sıradaki Haber
Bakan Kurum: Elazığ'da depremzedeler için yapılan 8 bininci konutu yarın teslim edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz