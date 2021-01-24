Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Danimarka'daki cami saldırısına kınama
[Fotoğraf: AA]
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danimarka'daki Aabenraa Camii'ne yönelik saldırıya ilişkin, "Danimarka'da Aabenraa Camii'ne yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum" açıklamasında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danimarka'daki Aabenraa Camii'ne yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Erbaş, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:
"Danimarka'da Aabenraa Camii'ne yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Batı'da her geçen gün artış gösteren İslamofobik zihniyete sahip ırkçı grupların faaliyetlerine son verilmesini ve faillerinin bir an önce adalete teslim edilmesini bekliyoruz."
Etiketler: Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı
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