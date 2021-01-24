Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu: Elazığ'da yaralar hızlıca sarıldı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da geçen yıl meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde "Geçmiş olsun" mesajı paylaştı. Soylu, "Milletimiz ve devletimizin tüm birimleri el ele vererek yaralar hızlıca sarıldı" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türkiye'nin Elazığ depremiyle büyük sınav verdiğini" söyledi.
Soylu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk andan itibaren vatandaşımızın yanında olarak 'Devlet nerede?' dedirtmedik. Milletimiz ve devletimizin tüm birimleri el ele vererek yaralar hızlıca sarıldı. Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Malatya" açıklamasında bulundu.
Türkiye, #ElazığDepremi'yle büyük sınav verdi— Süleyman Soylu | Maske
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ilk andan itibaren, vatandaşımızın yanında olarak "Devlet nerede?" dedirtmedik
Milletimiz ve devletimizin tüm birimleri el ele vererek yaralar hızlıca sarıldı
Geçmiş olsun Elazığ
Geçmiş olsun Malatya https://t.co/X43zESc8ws
Etiketler: Deprem İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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