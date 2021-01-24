İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türkiye'nin Elazığ depremiyle büyük sınav verdiğini" söyledi.

Soylu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk andan itibaren vatandaşımızın yanında olarak 'Devlet nerede?' dedirtmedik. Milletimiz ve devletimizin tüm birimleri el ele vererek yaralar hızlıca sarıldı. Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Malatya" açıklamasında bulundu.