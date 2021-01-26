Bilim dergisi Science'da yayımlanan makalede, virüs bulaşan hayvanların, Aplidin (plitidepsin) adlı ilaç verilerek incelendiği belirtildi. Makalede, hayvanların akciğerlerindeki COVID-19 virüslerinde söz konusu ilaç sayesinde yüzde 99'luk azalma olduğu kaydedildi.

Başlangıçta kanser tedavileri için tasarlanan ilacın alınan sonuçlardan sonra klinik denemelerde 3’üncü aşamaya geçeceği ve COVID-19'un tedavisi için klinik çalışmalarının genişletilebileceği ifade edildi.

İlacın, insan hücrelerinde bulunan eEF1A proteinini bloke ederek çalıştığı ve virüse karşı antiviral etkisinin olduğu duyuruldu.

Aplidin ile ilgili yayımlanan makalenin ardından PharmaMar'ın Madrid borsasındaki hisseleri yüzde 21 yükseldi.

