Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Biden arasındaki telefon görüşmesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklamada, “Putin, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, her iki ülkenin yanı sıra, bu ülkelerin küresel güvenlik ve istikrarı sağlamak için özel sorumlulukları dikkate alındığında tüm dünyanın çıkarına olduğuna işaret etti” ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik konuların da istişare edildiği belirtilen açıklamada, “Önümüzdeki günlerde taraflar, nükleer füze cephaneliklerinin karşılıklı olarak sınırlandırılmasına yönelik bu önemli uluslararası yasal mekanizmanın daha fazla işlemesini sağlamak için gerekli tüm prosedürleri tamamlayacaklar” değerlendirmesi yapıldı.

Salgın ve ikili ekonomik ilişkiler ele alındı

Koronavirüs salgını ve ikili ekonomik ilişkilerin de ele alındığına işaret edilen açıklamada, “İstişare edilen uluslararası konular arasında, ABD’nin Açık Semalar Antlaşması'ndan tek taraflı çekilmesi, İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planının korunması sorunu, Ukrayna krizinin çözümü ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri nezdinde zirve yapılmasına yönelik girişimi vardı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, görüşmenin sağduyulu ve açık sözlü bir atmosferde geçtiği belirtildi.