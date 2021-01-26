Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zimbabve'de memurlar evden çalışmaya başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de kabineden 4 bakanın yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından hükümet, memurların evden çalışmasına karar verdi.
Yerel basındaki habere göre, COVID-19 tedbirleri kapsamında devlet dairelerindeki çalışmalar en düşük seviyeye indirildi. Devlet dairelerinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla, memurların evden çalışmasına karar verildi.
Zimbabve'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joel Matiza, Tarım Bakanı Perence Shiri, Manicaland Eyaleti İl İşleri Bakanı Ellen Gwaradzimba ve Dışişleri Bakanı Sibusiso Moyo koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Bugüne kadar 31 bin 646 kişide COVID-19 tespit edilen ülkede virüsten ölenlerin sayısı bin 75'e yükseldi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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