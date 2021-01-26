Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 20:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 541 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AFP]
İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 541 artarak, 86 bin 422 oldu.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 593 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,1 oldu. Salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 485 bin 956'ya ulaştı.
Ülkede aktif hasta sayısı 482 bin 417'ye geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 541 artarak, 86 bin 422'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 256 artarak, 1 milyon 917 bin 117'ye ulaştı.
Yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 490 bin 821 oldu. Bunların 195 bin 350'sinin ikinci dozu aldığı bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Koronavirüs İtalya
Son Haberler
- 21:15
- 21:16
- 21:05
- 21:00
- 20:50
Sıradaki Haber
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz