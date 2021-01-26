Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 593 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,1 oldu. Salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 485 bin 956'ya ulaştı.

Ülkede aktif hasta sayısı 482 bin 417'ye geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 541 artarak, 86 bin 422'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 256 artarak, 1 milyon 917 bin 117'ye ulaştı.

Yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 490 bin 821 oldu. Bunların 195 bin 350'sinin ikinci dozu aldığı bilgisi paylaşıldı.

