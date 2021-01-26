Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 19:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Zalkaliani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Ocak'ta bir koronavirüs hastasıyla temas ettiğini ve ardından kendini evde izole etmeye karar verdiğini ifade etti.
Daha sonra test yaptırdığını belirten Zalkaliani, "PCR testini yaptırdım. Sonuç olarak bende de COVID-19 virüsü olduğu doğrulandı" ifadelerini kullandı.
Zalkaliani, kendini iyi hissettiğini ve virüse karşı herkesi dikkatli olmaya çağırdı.
Etiketler: Koronavirüs
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