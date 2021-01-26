Zalkaliani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Ocak'ta bir koronavirüs hastasıyla temas ettiğini ve ardından kendini evde izole etmeye karar verdiğini ifade etti.

Daha sonra test yaptırdığını belirten Zalkaliani, "PCR testini yaptırdım. Sonuç olarak bende de COVID-19 virüsü olduğu doğrulandı" ifadelerini kullandı.

Zalkaliani, kendini iyi hissettiğini ve virüse karşı herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

