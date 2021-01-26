Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden yönetimi Filistin'e yardımları yeniden başlatacak
ABD'de Biden yönetimi, Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatacağını ve iki devletli çözüm için çalışacağını açıkladı.
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Etiketler: Son Dakika ABD Filistin Devleti Joe Biden Donald Trump
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