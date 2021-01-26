Sağlık Bakanlığının yeni önemler ile ilgili yayımladığı kararnamede, 30 Ocak'ta sona ermesi planlanan olağanüstü salgın durumu, 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Kararnameye göre ülkede 1 Şubat'tan itibaren sinemalar ve bazı toplu etkinlik yerleri yüzde 30 kapasiteyle hizmete başlayacak. AVM ve spor salonları da aynı tarihten itibaren yüzde 50 kapasiteyle faaliyet gösterebilecek.

Restoran ise 28 Şubat'ta yüzde 50 kapasiteyle tekrar hizmete açılacak.

28 Ocak'tan itibaren yurt dışından ülkeye gelecek kişilerden sınırda PCR test zorunluluğu getirilirken, Bulgaristan'da ikameti olanlar ise COVID-19 testi ile 10 günlük karantina arasında tercih yapabilecek.

Maske zorunluluğu devam edecek

Kapalı kamusal alanlar ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu uygulaması devam edecek.

Başbakan Boyko Borisov hükümet oturumunda yaptığı konuşmada "Avrupa'da sokağa çıkma yasakları dahi uygulanırken, biz önlemleri gevşetiyoruz. Biz, vaka sayısı, ölüm oranı ve iyileşenlerin sayısı bakımından Avrupa'da en iyi parametrelere sahibiz" dedi.

Borisov, salgının başından bu yana iş sektörlerini desteklemek için bir milyar euro harcandığını bu sayede 300 bin iş yerinin korunduğunu söyledi.

Nüfusu 6,8 milyon olan Bulgaristan'da salgının başından bu yana 8 bin 880 kişi yaşamını yitirdi.hayatını kaybetti.