Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 23:53Son Güncelleme:
Mali'de askeri cunta resmen dağıtıldı
Batı Afrika ülkesi Mali'de geçen yıl ağustos ayında yaşanan askeri darbe sonrası kurulan geçici hükümet, askeri cuntayı resmen dağıttığını duyurdu.
Mali'de, askeri cunta 18 Ağustos'ta darbe ile yönetime el koydu. Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, darbeci askerlerce gözaltına alındıktan sonra istifaya zorlandı.
Askeri cunta, bir süre idare ettiği yönetimi kurulan geçici hükümete devretti ancak perde arkasında yönetimde kalmaya devam etti.
5 aydan bu yana siyasi krizle uğraşan Mali'de hükümet, askeri cuntayı resmen dağıttığını duyurdu.
Fransız haber ajansı AFP, askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, kendilerine "Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesi" adını veren darbecilerin dağıtıldığını duyurdu.
Etiketler: Afrika
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