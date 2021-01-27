Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 04:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da hastanede 'mutasyonlu virüs' paniği
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya’daki Bayreuth Hastanesi'nde 11 kişide koronavirüsün daha hızlı yayılan türü B117'ye rastlandı. Mutasyonlu virüs sebebiyle hastane karantinaya alındı.
Almanya'da hastanede bulunan 11 kişide B117 virüsüne rastlanılmasının ardından hasta kabulü durduruldu. Virüse rastlanan kişiler karantinaya alındı.
Hastanede görevli 3 binden fazla çalışana yapılan COVID-19 testinde 99 pozitif vakaya rastlandı.
Berlin'de bir hastanede de görülmüştü
Haklarında karantina kararı alınan sağlık personelinin toplu taşıma araçlarını kullanmadan sadece kendi araçlarıyla ev ve hastane arasında seyahat etmelerine izin verildi.
Tedavileri tamamlanan hastaların ise iki kez üst üste negatif sonuç almaları halinde taburcu edilmelerine izin veriliyor.
Berlin’deki Vivantes Humboldt Hastanesi de 23 Ocak'ta B117 virüsü nedeniyle karantinaya alınmıştı.
Etiketler: Almanya Karantina Koronavirüs Mutasyon
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