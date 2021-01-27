Almanya'da hastanede bulunan 11 kişide B117 virüsüne rastlanılmasının ardından hasta kabulü durduruldu. Virüse rastlanan kişiler karantinaya alındı.

Hastanede görevli 3 binden fazla çalışana yapılan COVID-19 testinde 99 pozitif vakaya rastlandı.

Berlin'de bir hastanede de görülmüştü

Haklarında karantina kararı alınan sağlık personelinin toplu taşıma araçlarını kullanmadan sadece kendi araçlarıyla ev ve hastane arasında seyahat etmelerine izin verildi.

Tedavileri tamamlanan hastaların ise iki kez üst üste negatif sonuç almaları halinde taburcu edilmelerine izin veriliyor.

Berlin’deki Vivantes Humboldt Hastanesi de 23 Ocak'ta B117 virüsü nedeniyle karantinaya alınmıştı.