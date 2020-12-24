Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 19:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da mutasyona uğramış koronavirüs vakası tespit edildi
İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (COVID-19) daha hızlı yayılan türüne Almanya'da da rastlandığı açıklandı.
Baden Württemberg Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada COVID-19'un mutasyona uğramış türünün 20 Aralık'ta İngiltere'den gelen bir kadında tespit edildiği ve bunun Almanya'da bilinen ilk vaka olduğu ifade edildi.
Açıklamada söz konusu kişiye ülkeye girişinde ve ertesi gün testler yapıldığı ve şu anda akrabalarının yanında karantinada bulunduğu aktarıldı.
Etiketler: Koronavirüs Almanya İngiltere
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