Almanya’da son 24 saatte 22 bin 368 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon barajını geçti, 2 milyon 958’e yükseldi.

Son 24 saatte bin 113 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 44 bin 994 oldu.

Mevcut koronavirüs hasta sayısı 314 bin 900 olarak güncellendi. Almanya’da aşılanan kişi sayısı 842 bin 455 oldu.

Merkel koronavirüs toplantısını öne çekti

Almanya Başbakanı Merkel, 11 Ocak’tan beri yürürlükte olan tam kapanmadaki sert önlemlerin etkilerini görmek ve şubat ayının yol haritasını belirlemek üzere eyalet yöneticileriyle 25 Ocak’ta yapacağı toplantıyı öne çekiyor.

Merkel’in söz konusu görüşmeyi pazartesi veya salı günü yapmak istediği belirtiliyor.

Nedeni, İngiltere ve Güney Afrika kökenli mutasyona uğramış virüsün yayılma endişesi.

Söz konusu toplantıda yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesi bekleniyor..

