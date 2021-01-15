Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 09:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rusya’da araç köprüden uçtu
Rusya’da kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, köprüden uçtu. Aracın sürücüsü anne ve yolcu koltuğundaki kızı mucize eseri kurtuldu.
Kaza, Rusya’nın Gorno-Altaysk kentinde meydana geldi.
Kar yağışı sebebiyle yolda kontrolden çıkan araç, kayarak köprünün korkuluklarına çarptı ve ters şekilde düştü.
Rus medyası, kaza sonucu annenin bacağından yaralandığını, küçük kızın ise vücudunda hafif morlukların olduğunu açıkladı.
Etiketler: Kar Yağışı Rusya
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