FETÖ'cü Enes Kanter'i ve Wall Street Journal'ın (WSJ) yayın politikasını gazete binası önünde toplanarak protesto eden Türk vatandaşları, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi hakkında bilgi veren dövizlerle tepkisini gösterdi.

Protestoda, Enes Kanter'i FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuklası olarak gösteren karikatürler ve resimli anlatımlar da yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin ABD Büyükelçiliğinden tepki

FETÖ üyesi Enes Kanter'in Wall Street Journal gazetesinde Türkiye'yi karaladığı yazıya Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de tepki gösterdi.

FETO (Fetullah Gulen Terrorist Organization) putschists, who Enes Kanter supports and advocates for, bombed the Turkish Parliament, killed 251 innocent civilians, and injured more than 2.000 in an attempt to overthrow the democratically elected government on July 15, 2016. @WSJ — Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) January 12, 2021

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Enes Kanter'in desteklediği ve savunduğu FETÖ (Fetullah Gülen Terör Örgütü) darbecileri, 15 Temmuz 2016'da demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmek amacıyla TBMM'yi bombaladı, 251 masum sivili öldürdü ve 2 binden fazla kişiyi yaraladı" denidli.

[Fotoğraf: AA]

Büyükelçiliğin paylaşımında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşananlarla 6 Ocak 2021'de ABD Kongre binasında gerçekleşen olayları karşılaştıran 7 maddelik bilgilendirme tablosuna da yer verdi.