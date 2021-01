FETÖ'cü Enes Kanter'i ve Wall Street Journal'ın (WSJ) yayın politikasını gazete binası önünde toplanarak protesto eden Türk vatandaşları, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi hakkında bilgi veren dövizlerle tepkisini gösterdi.

Protestoda, Enes Kanter'i FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuklası olarak gösteren karikatürler ve resimli anlatımlar da yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin ABD Büyükelçiliğinden tepki

FETÖ üyesi Enes Kanter'in Wall Street Journal gazetesinde Türkiye'yi karaladığı yazıya Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de tepki gösterdi.

FETO (Fetullah Gulen Terrorist Organization) putschists, who Enes Kanter supports and advocates for, bombed the Turkish Parliament, killed 251 innocent civilians, and injured more than 2.000 in an attempt to overthrow the democratically elected government on July 15, 2016. @WSJ