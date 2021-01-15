Suriye Milli Ordusu, gece geç saatlerde gerçekleşen sızma girişiminin fark edildiğini ve karşılık verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, yaşanan çatışmada çok sayıda kayıp veren rejim güçleri geri çekilmek zorunda kaldı.

Suriye Milli Ordusu'na göre çatışmada, Rus özel kuvvetlerinden de yaralananlar oldu.

Sızma girişimine karşılık olarak da rejim mevzilerine topçu ve roket atışları gerçekleştirildi.