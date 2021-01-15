Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 05:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esed rejiminin sızma girişimi engellendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye Milli Ordusu, Esed rejimi ve Rus özel kuvvetlerinin İdlib'in güneyindeki cephe hattına sızma girişimini engellediğini duyurdu.
Suriye Milli Ordusu, gece geç saatlerde gerçekleşen sızma girişiminin fark edildiğini ve karşılık verildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, yaşanan çatışmada çok sayıda kayıp veren rejim güçleri geri çekilmek zorunda kaldı.
Suriye Milli Ordusu'na göre çatışmada, Rus özel kuvvetlerinden de yaralananlar oldu.
Sızma girişimine karşılık olarak da rejim mevzilerine topçu ve roket atışları gerçekleştirildi.
Etiketler: Suriye Krizi Terörle Mücadele
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