ABD Savunma Bakanı Austin'den İsrailli mevkidaşına "tam destek"

Pentagon'dan yapılan açıklamada Austin'in, telefonda görüştüğü Gallant ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Austin'in İsrail'e tam desteğini dile getirdiği kaydedildi ve "Bakan Austin, İran veya onun bölgedeki uzantılarının saldırılarına karşı kendini savunma noktasında İsrail'in ABD'ye tamamen güvenebileceğini vurguladı" ifadesine yer verildi.

Dün, Pentagon, ABD'nin güncel gelişmeler ışığında bölgedeki askeri unsurlarını ve varlığını korumak amacıyla Orta Doğu'ya daha fazla askeri destek göndereceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, önceki günkü açıklamasında, olası bir İran saldırısına karşı her anlamda İsrail'in destekçisi olacaklarını ifade etmişti.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise İran'ın 48 saat içinde bir saldırı düzenleyebileceği ileri sürülmüş, Biden son açıklamasında ise İran'ın "her an" İsrail'e karşılık verebileceğini iddia etmişti.