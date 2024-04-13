Az Bulutlu 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2024 21:06

ABD Savunma Bakanı Austin'den İsrailli mevkidaşına "tam destek"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesinde, "İran'ın olası saldırılarına karşı ABD'nin İsrail'e desteğinin tam olduğunu" belirtti.

ABD Savunma Bakanı Austin'den İsrailli mevkidaşına "tam destek"
[Fotograf: Reuters]

Pentagon'dan yapılan açıklamada Austin'in, telefonda görüştüğü Gallant ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Austin'in İsrail'e tam desteğini dile getirdiği kaydedildi ve "Bakan Austin, İran veya onun bölgedeki uzantılarının saldırılarına karşı kendini savunma noktasında İsrail'in ABD'ye tamamen güvenebileceğini vurguladı" ifadesine yer verildi.

Dün, Pentagon, ABD'nin güncel gelişmeler ışığında bölgedeki askeri unsurlarını ve varlığını korumak amacıyla Orta Doğu'ya daha fazla askeri destek göndereceğini bildirmişti.

Biden: İsrail'i savunmaya hazırız, İran başaramaz
Biden: İsrail'i savunmaya hazırız, İran başaramaz

ABD Başkanı Joe Biden, önceki günkü açıklamasında, olası bir İran saldırısına karşı her anlamda İsrail'in destekçisi olacaklarını ifade etmişti.

ABD medyası: İran en geç cumartesi akşamına kadar İsrail'e misilleme yapacak
ABD medyası: İran en geç cumartesi akşamına kadar İsrail'e misilleme yapacak

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise İran'ın 48 saat içinde bir saldırı düzenleyebileceği ileri sürülmüş, Biden son açıklamasında ise İran'ın "her an" İsrail'e karşılık verebileceğini iddia etmişti.

Biden, Orta Doğu'daki gelişmeleri takip için tatilini kesip Beyaz Saray'a dönüyor
Biden, Orta Doğu'daki gelişmeleri takip için tatilini kesip Beyaz Saray'a dönüyor

ETİKETLER
ABD İsrail İran ABD İran ilişkileri
Sıradaki Haber
Yasa dışı Yahudi işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilerin köylerine saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:36
Barışmak için buluşan aileler arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı
21:33
Muğla'da minibüste çıkan yangın eve sıçradı
21:30
Motosikletiyle yayaların arasına daldı: 4 yaralı
21:42
Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
21:04
Yasa dışı Yahudi işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilerin köylerine saldırdı
20:53
Biden, Orta Doğu'daki gelişmeleri takip için tatilini kesip Beyaz Saray'a dönüyor
İsrail'in büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Han Yunus tanınmaz halde
İsrail'in büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Han Yunus tanınmaz halde
FOTO FOKUS
70 kilometrelik araç kuyruğu
70 kilometrelik araç kuyruğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ